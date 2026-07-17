Jennifer Lopez incanta Taormina con 4 look Dolce&Gabbana per la chiusura dell’Alta Moda | abiti preziosi pizzi cristalli e dettagli barocchi

Da amica.it 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Jennifer Lopez ha sfilato a Taormina durante la chiusura dell’Alta Moda di Dolce&Gabbana, indossando quattro look diversi. La cantante è apparsa in scena sull’Isola Bella, sfoggiando abiti ricchi di pizzi, cristalli e dettagli barocchi. La serata ha visto protagonisti capi preziosi, con un’atmosfera elegante e suggestiva. La performance si è svolta in un contesto naturale e storico, con pubblico presente sulla spiaggia e tra le rocce.

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La grande chiusura degli eventi dell’Alta Moda di Dolce&Gabbana ha avuto come protagonista assoluta Jennifer Lopez, chiamata a esibirsi in uno scenario unico: la suggestiva Isola Bella, uno dei simboli più celebri del paesaggio di Taormina. L’artista internazionale ha regalato agli ospiti una performance spettacolare, accompagnata da alcuni dei suoi brani più iconici, tra cui Waiting for Tonight, Love Don’t Cost a Thing, I’m Into You e Let’s Get Loud. Durante lo show, la cantante ha inoltre sorpreso il pubblico con una speciale interpretazione inedita in lingua italiana di Il cielo in una stanza, scelta come omaggio a Domenico Dolce e Stefano Gabbana, alla maison e al patrimonio musicale italiano. 🔗 Leggi su Amica.it

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