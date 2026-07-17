Jennifer Lopez incanta Taormina con 4 look Dolce&Gabbana per la chiusura dell’Alta Moda | abiti preziosi pizzi cristalli e dettagli barocchi

Notizia in breve

Jennifer Lopez ha sfilato a Taormina durante la chiusura dell’Alta Moda di Dolce&Gabbana, indossando quattro look diversi. La cantante è apparsa in scena sull’Isola Bella, sfoggiando abiti ricchi di pizzi, cristalli e dettagli barocchi. La serata ha visto protagonisti capi preziosi, con un’atmosfera elegante e suggestiva. La performance si è svolta in un contesto naturale e storico, con pubblico presente sulla spiaggia e tra le rocce.