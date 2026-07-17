Jennifer Lopez incanta Taormina | canta in italiano Il cielo in una stanza e conquista il pubblico

Da ildifforme.it 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Jennifer Lopez ha cantato in italiano “Il cielo in una stanza” di Gino Paoli durante un evento a Taormina. La popstar americana ha interpretato il brano davanti al pubblico locale, conquistandolo con questa esibizione.

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La popstar americana sorprende il pubblico di Taormina interpretando il celebre brano di Gino Paoli durante l’evento Dolce & Gabbana Jennifer Lopezcontinua a sorprendere i suoi fan e, questa volta, lo fa con unomaggio alla grande musica italiana.La popstar americana si è esibita a Taormina durante uno degli eventi di Dolce & Gabbana Alta Moda 2026, regalando al pubblico una versione dal vivo deIl cielo in una stanza,l’intramontabile capolavoro scritto da Gino Paoli e reso celebre dalla voce di Mina. L’esibizione ha immediatamente fatto il giro dei social, dovenumerosi video hanno mostrato Jennifer Lopez cimentarsi con il brano interamente in italiano. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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JENNIFER LOPEZ canta in italiano Il cielo in una stanza e incanta TAORMINA

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