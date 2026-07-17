Jennifer Lopez ha cantato in italiano “Il cielo in una stanza” di Gino Paoli durante un evento a Taormina. La popstar americana ha interpretato il brano davanti al pubblico locale, conquistandolo con questa esibizione.

La popstar americana sorprende il pubblico di Taormina interpretando il celebre brano di Gino Paoli durante l’evento Dolce & Gabbana Jennifer Lopezcontinua a sorprendere i suoi fan e, questa volta, lo fa con unomaggio alla grande musica italiana.La popstar americana si è esibita a Taormina durante uno degli eventi di Dolce & Gabbana Alta Moda 2026, regalando al pubblico una versione dal vivo deIl cielo in una stanza,l’intramontabile capolavoro scritto da Gino Paoli e reso celebre dalla voce di Mina. L’esibizione ha immediatamente fatto il giro dei social, dovenumerosi video hanno mostrato Jennifer Lopez cimentarsi con il brano interamente in italiano. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Jennifer Lopez incanta Taormina: canta in italiano “Il cielo in una stanza” e conquista il pubblico

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JENNIFER LOPEZ canta in italiano Il cielo in una stanza e incanta TAORMINA

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