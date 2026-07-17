Jennifer Lopez ha cantato “Il cielo in una stanza” durante un evento di alta moda a Taormina. La cantante ha esibito la canzone in un’atmosfera elegante, attirando l’attenzione dei presenti. La località siciliana si è popolata di modelli, stilisti e ospiti provenienti da tutto il mondo, attirando l’attenzione sui festeggiamenti esclusivi organizzati dalla casa di moda Dolce&Gabbana. L’evento ha richiamato numerosi paparazzi e fotografi.

Taormina si è trasformata nella capitale mondiale del glamour per l’esclusivo evento Alta Moda firmato Dolce&Gabbana e, tra gli ospiti più prestigiosi, si è distinta Jennifer Lopez. La popstar si è presa la scena in più occasioni, da vera regina, in ultimo durante l’ esclusivo party conclusivo dell’evento, nel corso del quale ha incantato i presenti sulle note de Il cielo in una stanza, indossando una creazione dei due stilisti. J.Lo brilla come il sole della splendida perla siciliana. J.Lo omaggia l’Italia sulle note de Il cielo in una stanza. Tra un successo e l’altro, il momento più emozionante dell’evento è arrivato quando Jennifer Lopez ha deciso di rendere omaggio all’Italia che l’ha ospitata in questi giorni, con una performance che nessuno si aspettava e che ha toccato il cuore dei presenti. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Jennifer Lopez canta “Il cielo in una stanza” e brilla come il sole di Taormina

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TN24 - Jennifer Lopez canta Il cielo in una stanza al party DG a Taormina

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