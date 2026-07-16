Jennifer Lopez ha scelto un look mediterraneo a Taormina, indossando una maglietta bianca e pantaloni chiari, con addominali in vista. Si è mostrata tra le vie della città, circondata da maioliche colorate e scorci storici. Ha passeggiato sotto il sole, sfoggiando un sorriso e un outfit semplice ma d’effetto. La cantante ha attirato l’attenzione dei passanti senza bisogno di accessori appariscenti o abiti elaborati.

Da regina del pop a regina del glamour mediterraneo: in fondo chi l’ha detto che per fare la storia della moda servano chilometri di strascico e tappeti rossi? A volte basta un pomeriggio di sole, il profumo degli agrumi e un look capace di rubare la scena persino ai monumenti storici. Nella suggestiva cornice di Taormina, durante una piccola pausa dall’Alta Moda, Jennifer Lopez ha confermato il suo status di icona di stile senza eguali legando il suo nome alla bellezza più autentica del Bel Paese. Jennifer Lopez?regina del glamour mediterraneo, con il look Maiolica conquista? e rende omaggio a Taormina. È successo un’altra volta: la Sicilia ha stregato una delle dive più amate del pianeta, e viceversa. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Jennifer Lopez, look mediterraneo a Taormina: Maioliche e addominali in vista

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