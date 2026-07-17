Jennifer Lopez ha partecipato a un evento a Taormina, dove ha pronunciato “Italia ti amo”. Durante la serata, ha reso omaggio a Gino Paoli con una performance musicale. La scena si è svolta al La Plage Resort, una location che ha accolto l’evento. La serata ha visto anche la sfilata di alta moda di Dolce & Gabbana, con la città come sfondo.

Taormina si trasforma nel palcoscenico dell’Alta Sartoria di Dolce & Gabbana e la performance di J.Lo al La Plage Resort diventa il momento simbolo della serata. L’omaggio a Gino Paoli sulle note de Il Cielo in una Stanza, va oltre lo spettacolo. Ci sono luoghi che riescono a esaltare ogni evento e artisti che sanno trasformare una semplice esibizione in qualcosa di memorabile. Quando questi due elementi si incontrano, il risultato è una serata destinata a lasciare il segno. È quanto accaduto a Taormina, dove Jennifer Lopez si è esibita all’hotel La Plage Resort, affacciato sull’Isola Bella, in occasione dell’evento Alta Sartoria di Dolce & Gabbana. 🔗 Leggi su 361magazine.com

Segui gli aggiornamenti su Italia.

© 361magazine.com - Jennifer Lopez a Taormina: “Italia ti amo”. Il tributo a Gino Paoli è pura magia

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Taormina, Jennifer Lopez canta Gino Paoli - RTL 102.5

Notizie e thread social correlati

Jennifer Lopez, look mediterraneo a Taormina: Maioliche e addominali in vistaJennifer Lopez ha scelto un look mediterraneo a Taormina, indossando una maglietta bianca e pantaloni chiari, con addominali in vista.

Leggi anche: "Senza fine": tributo a Gino Paoli e Ornella Vanoni al Circolo unificato dell'esercito

Temi più discussi: Jennifer Lopez diva regale alla sfilata Dolce&Gabbana Alta Moda a Taormina; Jennifer Lopez conquista la scena a Taormina; Jennifer Lopez e Monica Bellucci incantano Taormina: le star da Dolce & Gabbana; Jennifer Lopez, dea a Taormina con raccolto intrecciato e unghie gioiello.

Taormina, Jennifer Lopez chiude le serate di Dolce & Gabbana con un omaggio a Mina e Gino Paoli palermo.repubblica.it/cronaca/2026/0… x.com

Jennifer Lopez in un abito Dolce & Gabbana Alta Moda 2025 con gioielli Alta Gioielleria coordinati allo show D&G Alta Moda a Taormina, Sicilia reddit

Jennifer Lopez a Taormina per Dolce&Gabbana: una notte indimenticabile! L’uomo sexy? Quello che lava i piatti e rifà il letto…La regina del pop guest star della serata finale degli eventi legati all’alta moda: nella spettacolare performance all’Isola Bella si è rivolta alle donne con un manifesto di libertà ... gazzettadelsud.it

Jennifer Lopez scintilla al gran finale di Dolce&Gabbana Alta Moda: quattro look couture per dominare il palco di TaorminaQuattro cambi d’abito, tutti realizzati su misura da Dolce&Gabbana, hanno accompagnato la performance di Jennifer Lopez all’Isola Bella di Taormina, tra pizzi, ricami barocchi, fiori e spettacolari tr ... vanityfair.it