Senza fine | tributo a Gino Paoli e Ornella Vanoni al Circolo unificato dell' esercito

"Senza Fine", un evento speciale dedicato a due icone della musica italiana: Gino Paoli e Ornella Vanoni, protagonisti di una delle più intense e affascinanti storie artistiche italiane. L'evento si svolgerà domenica 24 maggio, alle 20, nella sede del Circolo Unificato dell'Esercito (ex Circolo.🔗 Leggi su Palermotoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Senza fine: l'amore tra Gino Paoli e Ornella Vanoni - La volta buona 24/11/2025

Notizie correlate

Gino Paoli e Ornella Vanoni, un rapporto "Senza fine"Dal colpo di fulmine nel 1960 al tour insieme nel 1985 fino alla biografia scritta a quattro mani nel 2004.

Leggi anche: Gino Paoli, Ornella Vanoni e quegli amori ‘senza fine’

Argomenti più discussi: Mazara, l'omaggio, musicale e narrativo, alla grande Ornella Vanoni incanta il Teatro Rivoli; Al Teatro Diana Emilia Zamuner celebra il mito di Ornella Vanoni e Gino Paoli; Il cielo in una stanza | omaggio a Gino Paoli e Ornella Vanoni.