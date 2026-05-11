Senza fine | tributo a Gino Paoli e Ornella Vanoni al Circolo unificato dell' esercito
"Senza Fine", un evento speciale dedicato a due icone della musica italiana: Gino Paoli e Ornella Vanoni, protagonisti di una delle più intense e affascinanti storie artistiche italiane. L'evento si svolgerà domenica 24 maggio, alle 20, nella sede del Circolo Unificato dell'Esercito (ex Circolo.🔗 Leggi su Palermotoday.it
Senza fine: l'amore tra Gino Paoli e Ornella Vanoni - La volta buona 24/11/2025
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Il Cielo in una Stanza. Un Tributo Dovuto a Gino Paoli. Volato in Cielo a raggiungere la Vanoni per cantare la loro canzone. Senza Fine. Dove è Quando. Giovedì 28 maggio al Teatro Flavio con il solito trio qui in foto. Marco Cristina e Bruno. Una serata dedicat - facebook.com facebook