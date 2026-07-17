Tempo di lettura: 2 minuti “ Note narranti”. Questo il filo conduttore della ventiduesima edizione di “Jazz sotto le stelle” in programma a Pietrelcina dal 27 al 30 luglio nel parco Colesanti. Il direttore artistico della kermesse, Giovanni Russo, ha illustrato il programma insieme al sindaco di Pietrelcina Salvatore Mazzone. Presente anche la Rettrice dell’Università del Sannio Maria Moreno per un appuntamento che prevede quattro concerti gratuiti tutti con inizio alle ore 22:00. La conferenza stampa si è svolta in piazza Guerrazzi, sede dell’Università. La Rettrice Moreno ha salutato i presenti quest’oggi sottolineando come la musica sia il filo conduttore di unione tra le comunità. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - “Jazz sotto le Stelle”: quattro serate con musica di qualità a Pietrelcina

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Jazz Lounge Music for Work | 60s Atomic Cocktail Vibes — A Timeless Night of Pure Elegance

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