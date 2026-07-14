Modena si accende con Tavolini sotto le stelle | quattro serate tra gusto convivialità e centro storico da vivere all’aperto

Notizia in breve

Da giovedì 16 a domenica 19 luglio, il centro storico di Modena sarà chiuso al traffico e trasformato in un salotto all’aperto. L’evento “Tavolini sotto le stelle” prevede quattro serate dedicate a gastronomia e convivialità, con tavoli e sedie disposti lungo le strade principali. La manifestazione coinvolge esercizi commerciali e ristoranti del centro, offrendo un’occasione per vivere l’atmosfera estiva in modo informale e all’aperto.