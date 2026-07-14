Modena si accende con Tavolini sotto le stelle | quattro serate tra gusto convivialità e centro storico da vivere all’aperto
Da giovedì 16 a domenica 19 luglio, il centro storico di Modena sarà chiuso al traffico e trasformato in un salotto all’aperto. L’evento “Tavolini sotto le stelle” prevede quattro serate dedicate a gastronomia e convivialità, con tavoli e sedie disposti lungo le strade principali. La manifestazione coinvolge esercizi commerciali e ristoranti del centro, offrendo un’occasione per vivere l’atmosfera estiva in modo informale e all’aperto.
Da giovedì 16 a domenica 19 luglio il cuore di Modena torna a trasformarsi in un grande salotto a cielo aperto con il ritorno di “Tavolini sotto le stelle”, l’iniziativa promossa dal Comune che invita cittadini e visitatori a riscoprire il centro storico attraverso la convivialità, la ristorazione all’aperto e una piacevole passeggiata nelle vie più caratteristiche della città. L’appuntamento, che proseguirà fino al mese di ottobre in date prestabilite, rappresenta ormai una tradizione dell’estate modenese. Bar, ristoranti, enoteche e attività di somministrazione potranno infatti ampliare temporaneamente gli spazi esterni con tavolini e sedute mobili, offrendo ai clienti la possibilità di cenare o trascorrere una serata all’aria aperta in un’atmosfera suggestiva. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it
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