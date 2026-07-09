Pietrelcina ritorna ‘Jazz sotto le Stelle’

Ritorna ‘Jazz sotto le Stelle’ a Pietrelcina, con il patrocinio del Comune e organizzato dalla Cooperativa di Comunità ILEX. La manifestazione è diretta artisticamente da Giovanni Russo. La rassegna si svolge in una location all’aperto e prevede concerti di artisti jazz. La data di apertura e il programma completo non sono stati ancora annunciati. La manifestazione si inserisce nel calendario culturale locale e si svolge in uno spazio pubblico.

Tempo di lettura: 3 minuti Ritorna Jazz sotto le Stelle. La manifestazione ha il patrocinio del Comune di Pietrelcina, l’organizzazione della Cooperativa di Comunità ILEX e la direzione artistica di Giovanni Russo. Il tema scelto per quest’anno, in cui si celebra la 22? edizione, è Note narranti: nella musica il racconto assume una forma unica e profonda. In particolare, nel jazz esso è enfatizzato dall’improvvisazione, dal dialogo tra gli strumenti e dalle variazioni sul tema. Ogni assolo è un discorso personale, ogni performance è irripetibile, come una pagina scritta sul momento. Il jazz nasce dall’esperienza vissuta, spesso da storie di dolore, lotta, speranza e libertà. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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