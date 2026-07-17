Lo scorso fine settimana, nel Bronx, il rapper Jay-Z ha esibito un Rolex celebre durante un concerto allo Yankee Stadium. L'evento ha visto l'artista ripercorrere la sua carriera con una serie di performance. La presenza del orologio di lusso ha attirato l'attenzione dei presenti. L'esibizione si è svolta nel contesto di una serie di concerti che hanno richiamato un pubblico numeroso. Nessuna informazione aggiuntiva è stata fornita riguardo al valore o al modello dell'orologio.

Lo scorso fine settimana nel Bronx, Jay-Z ha tenuto una serie di concerti allo Yankee Stadium che hanno ripercorso il suo intero percorso verso la grandezza. La festa è iniziata venerdì sera con un’esibizione dedicata al suo album di debutto del 1996, Reasonable Doubt. Quel disco ha gettato le basi per una delle carriere più leggendarie della storia dell’hip-hop e, durante la sua esibizione di venerdì, Hov indossava al polso un orologio che rappresentava i frutti di quel lavoro preliminare. Durante la nostra intervista con Jay-Z per l’articolo di copertina di aprile di GQ, il grande collezionista ha chiarito il suo approccio agli orologi: «Io indosso i miei orologi», ha dichiarato. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Jay-Z ha indossato un Rolex leggendario sul palco dello Yankee Stadium

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