Domenica 12 luglio, Rihanna ha eseguito un duetto con Jay-Z sul palco dello Yankee Stadium di New York. Durante l'evento, ha rivolto il suo commento ai presenti, chiedendo se fossero ancora con lei. La cantante ha condiviso un momento dal vivo con il rapper, coinvolgendo il pubblico in un'esibizione che ha attirato l'attenzione dei media. L'evento si è svolto in un contesto di grande affluenza e attenzione mediatica.

«Chi di speranza vive, disperato muore», dice il proverbio, ma per i fan di Rihanna potrebbe non essere così. Domenica 12 luglio, in occasione del terzo e ultimo concerto della residency di Jay-Z allo Yankee Stadium di New York, la popstar e imprenditrice è stata tra gli ospiti speciali che sono saliti sul palco del live, iniziato dopo un ritardo di diverse ore, causato da un problema di sicurezza. Com’era prevedibile, l’apparizione di RiRi ha scatenato l’entusiasmo di tutto lo stadio. «Ehi, sapete che sono un po’ arrugginita, vero?», ha detto la cantante originaria delle Barbados –il cui album in studio più recente ha compiuto dieci anni proprio quest’anno– rivolgendosi al pubblico. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Rihanna ha duettato con Jay-Z sul palco dello Yankee Stadium di New York: «È passato un po’ di tempo. Siete con me?»

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