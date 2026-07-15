Durante un concerto di Jay-Z allo Yankee Stadium, Rihanna è salita improvvisamente sul palco, sorprendendo il pubblico. La cantante ha partecipato a una performance insieme all'artista, creando un momento di grande entusiasmo tra gli spettatori presenti. L'evento è stato ampiamente commentato sui social e sui media musicali nelle ultime settimane.

Rihanna è salita a sorpresa sul palco durante uno dei concerti di Jay-Z allo Yankee Stadium di New York, regalando ai presenti uno dei momenti più chiacchierati delle ultime settimane nel mondo della musica. L’occasione era già speciale di suo: tre serate evento al leggendario stadio del Bronx per celebrare i 30 anni dall’uscita di Reasonable Doubt, il disco d’esordio di Jay-Z, e i 25 anni di The Blueprint, con un terzo capitolo battezzato “Extra Innings”. Un trittico che, secondo quanto riportano diverse testate internazionali, ha stabilito il record di presenze per un evento musicale allo Yankee Stadium, richiamando circa 50mila fan. Ma è durante l’ultima delle tre date, quella del 12 luglio, che è arrivato il colpo di scena. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Lo sapete che sono arrugginita, vero? È passato un po’ di tempo”: Rihanna torna sul palco a sorpresa. L’esibizione con Jay-Z allo Yankee Stadium manda in delirio i fan

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