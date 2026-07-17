Jay-Z ha indossato un Rolex leggendario per celebrare 30 anni di carriera

Da gqitalia.it 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Lo scorso fine settimana, nel Bronx, Jay-Z ha tenuto concerti allo Yankee Stadium per celebrare i suoi 30 anni di carriera. Durante l’evento, ha indossato un Rolex leggendario, simbolo di successo e prestigio. I concerti hanno ripercorso l’intera carriera dell’artista, attirando un vasto pubblico. L’evento ha segnato un traguardo importante per il rapper e produttore, con performance che hanno ripercorso i momenti chiave della sua carriera.

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Lo scorso fine settimana nel Bronx, Jay-Z ha tenuto una serie di concerti allo Yankee Stadium che hanno ripercorso il suo intero percorso verso la grandezza. La festa è iniziata venerdì sera con un’esibizione dedicata al suo album di debutto del 1996, Reasonable Doubt. Quel disco ha gettato le basi per una delle carriere più leggendarie della storia dell’hip-hop e, durante la sua esibizione di venerdì, Hov indossava al polso un orologio che rappresentava i frutti di quel lavoro preliminare. Durante la nostra intervista con Jay-Z per l’articolo di copertina di aprile di GQ, il grande collezionista ha chiarito il suo approccio agli orologi: «Io indosso i miei orologi», ha dichiarato. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

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