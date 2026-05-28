Il 2027 sarà un anno speciale per Elisa che celebrerà i 30 anni di carriera e dalla pubblicazione del primo album Pipes & Flowers. Elisa a Campovolo nel 2027. Dopo aver calcato la scorsa estate per la prima volta il palco di San Siro lo scorso anno, la cantautrice di Monfalcone ha affrontato un tour che l’ha vista nei palasport nei mesi autunnali, bissato a grande richiesta tra aprile e maggio, ritornerà ad abbracciare il pubblico nel 2027. Negli ultimi minuti è arrivato un video sui canali ufficiali, nel quale viene annunciato il concerto si terrà l’11 settembre all’ RCF Arena di Campovolo (Reggio Emilia), accompagnato dalle parole: “Ho gli occhi lucidi non ci credo ancora ma siamo arrivati fino a qui e stiamo facendo la storia. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Elisa ha annunciato un concerto a Campovolo nel 2027 per celebrare i 30 anni di carriera

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Elisa criticata da tutti perché allultimo concerto ha cantato poco, facendo cantare i suoi fan

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