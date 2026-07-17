italrugby ridotta la squalifica del ct quesada a una sola giornata

Notizia in breve

Il commissario tecnico della nazionale maschile di rugby è stato condannato a una sola giornata di squalifica dopo un’udienza a Perth. La Federazione Italiana Rugby ha comunicato la riduzione della sanzione, che inizialmente era più lunga. Quesada si è presentato davanti al giudice oggi, senza ulteriori dettagli sulle motivazioni della decisione. La squalifica riguarda comportamenti durante le ultime partite della squadra.