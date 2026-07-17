Italrugby ridotta la squalifica del ct Quesada a una sola giornata
Il commissario tecnico della nazionale maschile di rugby è stato condannato a una sola giornata di squalifica dopo un’udienza a Perth. La Federazione Italiana Rugby ha comunicato la riduzione della sanzione, che inizialmente era più lunga. Quesada si è presentato davanti al giudice oggi, senza ulteriori dettagli sulle motivazioni della decisione. La squalifica riguarda comportamenti durante le ultime partite della squadra.
La Federazione Italiana Rugby informa che il Commissario Tecnico della Squadra Nazionale Maschile Gonzalo Quesada è apparso oggi a Perth in udienza di fronte a un panel indipendente per affrontare il procedimento disciplinare successivo alle due settimane di squalifica proposte da World Rugby per le dichiarazioni rilasciate nel post-partita di Nuova Zelanda v Italia. Dopo aver esaminato le memorie presentate da Quesada il panel - presi in considerazione tutti gli aspetti e le attenuanti del caso - ha ritenuto appropriato ridurre la sanzione a una sola partita. Il CT Gonzalo Quesada, a conclusione del procedimento, ha rilasciato la seguente... 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it
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