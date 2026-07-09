Gonzalo Quesada ha deciso di modificare la formazione dell'Italrugby per la prossima partita, mantenendo Faissal in campo. Sono stati sostituiti due giocatori, mentre Lynagh sarà in campo contro gli All Blacks. La squadra si prepara per l'incontro di sabato mattina alle 7. La sconfitta contro il Giappone non ha portato a cambi radicali, ma ha portato alcune scelte di formazione.

La sconfitta con il Giappone non cambia la rotta, ma impone qualche correttivo. Gonzalo Quesada ha scelto la formazione con cui l’Italia affronterà sabato mattina (ore 7.10 italiane) la Nuova Zelanda a Wellington nella seconda giornata della Nations Championship, con tre novità rispetto al XV visto a Tokyo. Gli azzurri proveranno a interrompere una striscia lunga 18 sconfitte contro gli All Blacks, l’unica nazionale Tier 1 mai battuta dall’Italia. Le novità riguardano soprattutto il triangolo allargato. Tommaso Allan torna estremo, Louis Lynagh fa il suo esordio nel Nations Championship e Malik Faissal viene confermato dopo l’ottima prova contro il Giappone. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Italrugby, Quesada cambia tre uomini: Faissal resta, Lynagh sfida gli All Blacks

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Rugby, Nations Championship: tre cambi decisi da Quesada per la sfida agli All BlacksGonzalo Quesada ha annunciato la formazione dell’Italia di rugby per la partita contro la Nuova Zelanda nel Nations Championship.

Italrugby, estate di prove e nuove opportunità: da Treviso a Parma i possibili volti nuovi per QuesadaDurante i test match di luglio in Giappone, Nuova Zelanda e Australia, il commissario tecnico dell'Italrugby testerà nuovi giocatori e valuterà...

Argomenti più discussi: Italrugby, Quesada: Dobbiamo analizzare cosa è successo. Il Giappone ha meritato la vittoria; Al via il Nations Championship, il nuovo torneo su Sky. Azzurri all'esordio col Giappone; Nations Championship, l'Italrugby di Quesada con due esordienti nella sfida col Giappone; Rugby, Italia contro gli All Blacks a Wellington: programma e streaming.

Italrugby, Quesada cambia tre uomini: Faissal resta, Lynagh sfida gli All BlacksLa sconfitta con il Giappone non cambia la rotta, ma impone qualche correttivo. Gonzalo Quesada ha scelto la formazione con cui l'Italia affronterà sabato ... oasport.it