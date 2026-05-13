Rosso a Loyola | evitato il peggio Una sola giornata di squalifica
Durante la partita contro la Cremonese, Felipe Loyola ha rischiato di essere squalificato per tutta la stagione, ma alla fine ha ricevuto solo una giornata di squalifica. La decisione ha evitato che il difensore dovesse saltare ulteriori impegni, mantenendo così la sua presenza in campo. La sanzione riguarda un episodio specifico durante l'incontro, che avrebbe potuto avere conseguenze più gravi.
Quella disputata contro la Cremonese ha rischiato seriamente di essere l’ultima gara stagionale di Felipe Loyola. C’era attesa per il verdetto del giudice sportivo, chiamato a tradurre in turni di squalifica il rosso diretto e il rapporto stilato da Ayroldi al termine della partita dello "Zini". Il fallo commesso dal numero 35 ai danni del grigiorosso Pezzella poteva essere valutato infatti come violento e pericoloso per l’incolumità dell’avversario: fattori che avrebbero fatto propendere il giudice per le due giornate di squalifica (se non di più). Invece è stata valutata la dinamica del fallo e la contemporaneità dell’intervento dei due calciatori sul pallone ha permesso al cileno di ottenere una pena di un solo turno di stop.🔗 Leggi su Lanazione.it
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