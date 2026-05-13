Rosso a Loyola | evitato il peggio Una sola giornata di squalifica

Durante la partita contro la Cremonese, Felipe Loyola ha rischiato di essere squalificato per tutta la stagione, ma alla fine ha ricevuto solo una giornata di squalifica. La decisione ha evitato che il difensore dovesse saltare ulteriori impegni, mantenendo così la sua presenza in campo. La sanzione riguarda un episodio specifico durante l'incontro, che avrebbe potuto avere conseguenze più gravi.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui