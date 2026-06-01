In spiaggia con il cane | la mappa interattiva dell'Enpa regione per regione

L’Enpa ha reso disponibile una mappa interattiva che individua le spiagge italiane accessibili ai cani. La mappa copre tutte le regioni italiane e permette di individuare i luoghi dove è consentito portare gli animali domestici in spiaggia. La mappa è accessibile online e aggiornata con le informazioni più recenti sulle normative regionali e comunali relative alla presenza dei cani in spiaggia.

L'Enpa ha pubblicato una mappa dell'Italia su cui si possono trovare tutte le spiagge in cui è possibile andare con il proprio cane. Ma l'Ente per la Protezione Animali ha fatto di più: spiega regione per regione tutte le normative vigenti, considerando che non esiste in merito una legge nazionale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Calendario scolastico 2026/27: tutte le date Regione per Regione. PDF e mappa interattivaCon l’anno scolastico 2025/26 in fase di conclusione, diverse Regioni hanno già approvato o annunciato le date delle lezioni per il 2026/27.

Temi più discussi: Tutte le spiagge per cani in Italia: guida completa per una felice giornata al mare con il tuo amico a quattro zampe - Edizione 2026; Maiori, due tartarughe marine trovate morte sulla spiaggia: intervento dell’ENPA, indagini al Turtle Point di Portici; Maiori, trovate due tartarughe marine senza vita sulla spiaggia; Il DDL caccia supera l’esame in Senato, ma il governo fa retromarcia sullo stambecco: cosa cambia ora.

Maiori, due tartarughe marine trovate morte sulla spiaggia: intervento dell’ENPA, indagini al Turtle Point di Portici - La tutela delle specie protette passa da prevenzione, cura degli ecosistemi marini e impegno quotidiano di chi opera sul territorio x.com

In spiaggia con il cane? Solo a certe condizioni. Le regole per vivere bene la vacanza al mareSarà il mare la destinazione delle vostre vacanze? E ci andrete portando con voi anche il vostro cane? È un'ottima scelta, perché condividere con lui anche il momento dell'anno in cui non si hanno ... corriere.it

Vacanze con gli animali, regole e consigli per portare il proprio cane in spiaggia: Un beneficio sia per lui che per il proprietarioSi attende con ansia la partenza per le vacanze estive, ma per chi ha degli animali domestici c'è sempre la preoccupazione di doverli lasciare a casa. Non è meglio portarli? In tal caso, la prima ... leggo.it