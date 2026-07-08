Gli Stati Uniti hanno condotto nuovi attacchi durante la notte, colpendo circa 80 obiettivi, tra cui barchini delle Guardie rivoluzionarie. Il Centcom ha comunicato tramite X che le operazioni sono una risposta alle azioni iraniane contro tre navi commerciali nello Stretto di Hormuz. Nei giorni precedenti, Teheran aveva aperto il fuoco su una delle navi nello stesso stretto.

Lo annuncia il Centcom con un post su X. “Gli attacchi statunitensi giungono in risposta alle azioni iraniane contro tre navi commerciali in transito nello Stretto di Hormuz. L’aggressione dimostrata dall’Iran è stata ingiustificata, pericolosa e ha rappresentato una palese violazione del cessate il fuoco”. Il Comando centrale degli Stati Uniti ha dichiarato di aver colpito oltre 80 obiettivi durante i raid diquesta notte in Iran in risposta agli attacchi di Teheran contro navi nello Stretto di Hormuz. “Le forze statunitensi hanno colpito i sistemi di difesa iraniani, le reti di comando e controllo, le postazioni radar costiere, le capacità missilistiche antinave e oltre 60 piccole imbarcazioni del Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche nello stretto e nelle sue vicinanze”. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

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© Firenzepost.it - Iran: nuovi attacchi Usa nella notte. “Colpiti 80 obiettivi”. Anche barchini Pasdaran. Teheran aveva sparato a Hormuz

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Iran, notte di attacchi Usa. Teheran chiude Hormuz

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