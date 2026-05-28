Un nuovo raid statunitense nel sud dell’Iran ha causato la rappresaglia dei Pasdaran, che hanno colpito una base statunitense. La tensione nel Medio Oriente si alza, anche se sono in corso negoziati tra le parti per fermare il conflitto. Le fonti riferiscono di un attacco americano che ha preso di mira una posizione nel sud del Paese, mentre i gruppi armati iraniani hanno risposto con un bombardamento sulla stessa area.

Roma, 28 maggio 2026 – Risale la tensione nel Medio Oriente nonostante i negoziati per giungere alla fine della guerra tra Washington e Teheran. Nella notte, gli Stati Uniti hanno abbattuto quattro droni iraniani e condotto attacchi aerei contro una base di terra nei pressi di Bandar Abbas, nel sud dell'Iran. Si tratta della seconda operazione di questo tipo compiuta questa settimana. E la risposta non si è fatta attendere: i Pasdaran hanno dichiarato di aver colpito, a loro volta, una base statunitense, secondo quanto riportato dall'emittente statale Irib. Non sono stati forniti dettagli sulla posizione della base, anche se il Kuwait, alleato degli Usa, ha dichiarato di aver risposto ad attacchi missilistici e con droni. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Guerra in Iran, la diretta. Nuovo raid Usa nel sud del Paese, rappresaglia dei Pasdaran: “Colpita base statunitense”

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Guerra in Iran: scelta la nuova guida suprema - Unomattina 09/03/2026

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