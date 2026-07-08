Iran esplosioni in Kuwait | risuonano le sirene di allarme

Le sirene di allarme sono suonate in Kuwait, dove le difese aeree si sono attivate per intercettare missili in arrivo. Questo è avvenuto dopo che gli Stati Uniti hanno condotto nuovi attacchi aerei contro l’Iran.

In Kuwait sono risuonate le sirene d’allarme mentre la difesa aerea del Paese si sono attivate per intercettare i missili in arrivo, dopo che gli Stati Uniti hanno lanciato nuovi attacchi aerei contro l’Iran. L’esercito kuwaitiano ha comunicato che le sue difese aeree hanno contrastato attacchi missilistici e di droni, aggiungendo che qualsiasi rumore di esplosione udito era causato dai suoi sistemi che intercettavano le minacce in arrivo. Lo Stato Maggiore dell’Esercito kuwaitiano ha esortato i cittadini e i residenti a seguire le istruzioni di sicurezza impartite dalle autorità competenti. L’annuncio del Kuwait è giunto dopo che anche il Bahrein aveva dichiarato di essere stato colpito da missili. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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