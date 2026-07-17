Iran la guerra in diretta | nuovi raid USA | Colpite infrastrutture ponti e un aeroporto 8 morti Trump | Stiamo vincendo

Nella giornata di venerdì 17 luglio, gli Stati Uniti hanno condotto nuovi raid in Iran, colpendo infrastrutture come ponti, un aeroporto e una stazione. Le autorità locali riferiscono di otto morti tra i civili e i militari coinvolti. I raid sono proseguiti con obiettivi specifici e danni evidenti alle strutture colpite. Dal canto suo, l’ex presidente USA ha dichiarato che le operazioni militari sono in corso con successo.

Le ultime news dalla guerra Iran-USA in tempo reale di venerdì 17 luglio: continuano gli attacchi USA contro Teheran. Secondo le autorità locali sarebbero stati presi di mira ponti, una stazione e un aeroporto: "Otto i morti". Trump: "Abbiamo vinto in Venezuela e stiamo vincendo in Iran". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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