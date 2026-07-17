Iran esplosioni visibili nei cieli di Doha

Immagini da Doha mostrano esplosioni visibili nei cieli della capitale del Qatar. Le registrazioni catturano intercettazioni nel cielo mentre si sentono forti boati, in un contesto di tensioni nella regione. Non sono stati forniti dettagli ufficiali sulle cause o sui responsabili degli eventi, che si verificano in un momento di instabilità tra vari Paesi vicini. La situazione ha attirato l’attenzione internazionale, senza ulteriori chiarimenti sulle circostanze precise.

Doha, 17 lug. (askanews) - Immagini provenienti da Doha mostrano intercettazioni nei cieli della capitale del Qatar, mentre si odono esplosioni sullo sfondo delle tensioni regionali. Poco prima, i residenti di Doha avevano ricevuto un avviso dalle autorità che segnalava un "elevato livello di minaccia alla sicurezza" e raccomandava di restare al riparo, secondo quanto riferito da giornalisti di Afp sul posto. Ospite del vodcast Il Piacere della Lettura, Serena Bortone, autrice de Le dirimpettaie (Rizzoli), narra di tre donne che capiscono che la. Società soggetta a direzione e coordinamento di Editoriale Nazionale S.p.A. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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