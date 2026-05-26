Il Qatar potrebbe anticipare una parte dei fondi congelati destinati all’Iran nell’ambito dei negoziati tra Teheran e gli Stati Uniti. L’ipotesi prevede che il paese del Golfo intervenga prima, con il successivo rimborso da parte di Washington. La mossa resta ancora da confermare e non sono stati resi noti dettagli sulla somma coinvolta o sui tempi.

Il Qatar potrebbe anticipare una parte dei fondi congelati destinati all’Iran nell’ambito dei negoziati in corso tra Teheran e gli Stati Uniti, per poi essere successivamente rimborsato da Washington. È quanto riferito da Mohammad Marandi, commentatore della televisione di Stato iraniana e membro della delegazione iraniana impegnata nei colloqui con gli Usa, mediati dal Pakistan. Secondo quanto riportato da Iran International, l’ipotesi sarebbe allo studio per evitare che l’Iran debba attendere eventuali ritardi nei pagamenti da parte americana. Marandi ha spiegato che Doha potrebbe intervenire come garante finanziario temporaneo, assicurando così a Teheran la disponibilità immediata delle risorse richieste nei negoziati. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Qatar-Iran, ipotesi anticipo dei fondi congelati: Doha pronta a intervenire nei negoziati con gli Usa

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