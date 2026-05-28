Nella notte, gli Stati Uniti hanno condotto un attacco in Iran contro un sito militare, che Washington sostiene rappresentasse una minaccia per le truppe e la navigazione commerciale. In risposta, l'Iran ha lanciato un attacco contro una base militare statunitense. Nessuna comunicazione ufficiale ha riportato vittime o danni specifici. L'episodio segue precedenti tensioni tra i due paesi nella regione.

Nuovo attacco nella notte degli Stati Uniti in Iran contro un sito militare che, secondo gli Usa, minacciava le truppe statunitensi e la navigazione commerciale. Abbattuti quattro droni iraniani e colpito un centro di controllo nella città meridionale di Bandar Abbas. Le azioni sono state descritte come "puramente difensive, volte a mantenere il cessate il fuoco". Rappresaglia dei Pasdaran contro una base Usa. Ieri annunci e smentite sulle trattative per porre fine alla guerra. La tv di Stato di Teheran ha fatto filtrare una bozza di accordo che prevede il ritiro delle forze americane e la revoca del blocco ai porti iraniani in cambio della riapertura di Hormuz. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Attacco Usa a Bandar Abbas, la rappresaglia iraniana colpisce una base militare americana

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