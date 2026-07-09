Iran | nuovi attacchi Usa Teheran colpisce Bahrein Kuwait e Qatar E afferma | Hormuz si apre solo con accordi
Gli Stati Uniti hanno condotto nuovi attacchi aerei contro l’Iran, mentre Teheran ha risposto colpendo il Bahrein, il Kuwait e il Qatar. La replica iraniana si è concentrata su obiettivi nei paesi arabi del Golfo. In un messaggio, Teheran ha dichiarato che lo stretto di Hormuz si apre solo con accordi. Gli scontri sono avvenuti nel cuore della notte e poco prima dell’alba.
WASHINGTON – Si continua a sparare, nel cuore della notte o poco prima dell’alba. Gli Stati Uniti lanciano nuovi attacchi aerei contro l’Iran. La risposta di Teheran è pressoché immediata: vengono colpiti gli Stati arabi del Golfo. Questa mattina, 9 luglio 2026, presto gli Usa hanno infatti sferrato altri attacchi aerei contro l’Iran. Teheran ha preso di mira il Bahrein, il Kuwait e il Qatar. “Lo Stretto di Hormuz si apre solo con gli accordi iraniani, non con le minacce americane”. Così su X Mohammad Bagher Ghalibaf, presidente del parlamento iraniano e capo negoziatore per l’Iran con gli Stati Uniti. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
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Iran, notte di attacchi Usa. Teheran chiude Hormuz
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