Gli Stati Uniti hanno condotto nuovi attacchi aerei contro l’Iran, mentre Teheran ha risposto colpendo il Bahrein, il Kuwait e il Qatar. La replica iraniana si è concentrata su obiettivi nei paesi arabi del Golfo. In un messaggio, Teheran ha dichiarato che lo stretto di Hormuz si apre solo con accordi. Gli scontri sono avvenuti nel cuore della notte e poco prima dell’alba.

WASHINGTON – Si continua a sparare, nel cuore della notte o poco prima dell’alba. Gli Stati Uniti lanciano nuovi attacchi aerei contro l’Iran. La risposta di Teheran è pressoché immediata: vengono colpiti gli Stati arabi del Golfo. Questa mattina, 9 luglio 2026, presto gli Usa hanno infatti sferrato altri attacchi aerei contro l’Iran. Teheran ha preso di mira il Bahrein, il Kuwait e il Qatar. “Lo Stretto di Hormuz si apre solo con gli accordi iraniani, non con le minacce americane”. Così su X Mohammad Bagher Ghalibaf, presidente del parlamento iraniano e capo negoziatore per l’Iran con gli Stati Uniti. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

Segui gli aggiornamenti su Iran.

© Firenzepost.it - Iran: nuovi attacchi Usa. Teheran colpisce Bahrein, Kuwait e Qatar. E afferma: “Hormuz si apre solo con accordi”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Iran, notte di attacchi Usa. Teheran chiude Hormuz

Notizie e thread social correlati

Gli Usa tornano a bombardare l’Iran. Trump: “Usati 49 missili Tomahawks”. Teheran colpisce basi americane in Kuwait e Bahrein e minaccia la chiusura totale di HormuzNella notte, gli Stati Uniti hanno effettuato nuovi raid aerei contro obiettivi in Iran, utilizzando 49 missili Tomahawk.

Iran, notte di tensione nel Golfo: Usa attaccano isola Qeshm, Teheran colpisce Bahrein e KuwaitNella notte tra il 3 e il 4 giugno 2026, gli Stati Uniti hanno bombardato un’isola nel Golfo Persico, causando danni visibili.

Temi più discussi: Trump: 'Non sono sicuro di voler chiudere un accordo con l'Iran'; Nuovi attacchi Usa-Iran, che cosa è successo e le possibili conseguenze sui negoziati; Trump: L'intesa è finita. È di nuovo guerra tra Iran e Usa; Summit Ankara: dichiarazione finale su Iran e mutua difesa articolo 5.

Nuovi attacchi Usa-Iran, che cosa è successo e le possibili conseguenze sui negoziati - X x.com

Gli Stati Uniti lanciano nuovi attacchi contro l'Iran dopo che tre navi sono state colpite nello Stretto di Hormuz reddit

Nuovi raid Usa sull'Iran, colpiti ponti ferroviari. Ira di Teheran: 'Hormuz apre solo alle condizioni iraniane'Il primo attacco americano alle infrastrutture iraniane dopo il cessate il fuoco. Risuonano le sirene antiaeree in Kuwait e Bahrein, udite esplosioni. Il capo negoziatore agli Usa: 'Non sprecate energ ... ansa.it

Iran, nuovi attacchi Usa: Colpiti 90 obiettivi militari. Riposta Pasdaran: missili e droni su basi americane Kuwait e BahreinLe forze del Comando Centrale degli Stati Uniti hanno completato un'ulteriore serie di attacchi contro l'Iran, al fine di indebolire ulteriormente la capacità ... ilmessaggero.it