Un consigliere comunale ha confermato di mantenere il suo sostegno a Forza Italia e alla maggioranza in carica. Ha dichiarato di non aver modificato la propria posizione né il proprio schieramento, sottolineando di essere rimasto fedele al sostegno al secondo mandato dell’attuale sindaco. La sua scelta di rimanere nel gruppo politico e nella coalizione si basa sulla fiducia nel percorso avviato durante la campagna elettorale.

"Non cambio posizione e schieramento: sono un consigliere comunale che in campagna elettorale ha sostenuto il Parcaroli bis e resto con Forza Italia e nella maggioranza". Silvano Iommi vuole chiarire alcuni punti dopo la sua nomina a presidente della Commissione urbanistica, carica a cui la maggioranza aveva indicato Simone Livi (Fratelli d’Italia). "Non l’ho cercata – aggiunge riferendosi alla presidenza – e nemmeno ho messo in atto azioni tattiche per questa situazione che si è creata quando la maggioranza è uscita dell’aula a differenza del sottoscritto". E così Iommi è stato eletto con i voti dell’opposizione e con il suo. Ora Forza Italia è in difficoltà di fronte agli alleati e non è poi tanto campata in aria l’ipotesi che gli venga chiesto di dimettersi dalla presidenza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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© Ilrestodelcarlino.it - Iommi: "Resto in Forza Italia e in maggioranza"

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