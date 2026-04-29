La discussione in consiglio comunale a Taranto si è accesa dopo la bocciatura di un emendamento proposto dai consiglieri Stellato e Ungaro, che riguardava la definizione agevolata dei tributi locali. La decisione ha suscitato reazioni da parte di Forza Italia, che ha criticato la maggioranza per aver respinto la proposta, definendola un ostacolo ai cittadini e alle imprese che cercano soluzioni più semplici per pagare i tributi comunali.

Tarantini Time Quotidiano Polemica politica a Taranto dopo la bocciatura dell’emendamento presentato dai consiglieri comunali Massimiliano Stellato e Rosario Ungaro sul regolamento relativo alla definizione agevolata dei tributi locali. Secondo quanto sostenuto dagli esponenti di Forza Italia, la proposta aveva l’obiettivo di rendere più sostenibile il sistema di riscossione per famiglie e attività economiche in difficoltà, introducendo criteri più flessibili per la rateizzazione dei debiti. L’emendamento prevedeva una dilazione progressiva dei pagamenti in base all’importo dovuto, con piani fino a 24 mesi per debiti inferiori ai tremila euro e fino a 72 mesi per cifre superiori ai cinquantamila euro.🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Tributi comunali, Forza Italia attacca la maggioranza: “Respinto un emendamento a sostegno di cittadini e imprese”

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