Gli Ncc e il nuovo scontro nella maggioranza Forza Italia | Non è una liberalizzazione selvaggia

Nella maggioranza politica si apre un nuovo fronte riguardante la regolamentazione degli Ncc, con Forza Italia che si distingue proponendo un’interpretazione più flessibile delle norme sul settore. La discussione si concentra sulla possibilità di una liberalizzazione, con il partito che cerca di distinguersi dalle posizioni più restrittive adottate in passato. Dopo aver affrontato temi come il fine vita e i diritti sessuali, i membri di Forza Italia si concentrano ora sulla riforma della mobilità, evidenziando le differenze di vedute all’interno della coalizione.

Forza Italia prova a estendere la sua svolta liberale anche alla mobilità. Dopo le aperture sul fine vita e sulla legge su consenso e violenza sessuale, gli azzurri aprono un nuovo fronte nella maggioranza: la riforma degli Ncc. Una proposta di legge a prima firma Andrea Caroppo, vicepresidente della commissione Trasporti della Camera, che alleggerisce alcuni vincoli per il noleggio con conducente, spostando dalle mani dei Comuni a quelle delle Regioni la competenza sulle autorizzazioni e cancellando il foglio di servizio elettronico. Se la Lega parla di «liberalizzazioni selvagge», Fratelli d’Italia per procedere chiede un accordo di maggioranza. 🔗 Leggi su Open.online

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