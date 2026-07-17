"Io sono verticale. Ma preferirei essere orizzontale". È bellissima questa poesia di Sylvia Plath. Vale la pena cercarsela online. non è difficile da trovare. Poche righe. Che permettono alla scrittrice di Boston di tornare ad indagare il territorio di un dolore sordo. Buio. Una depressione meschina, finirà come sappiamo. Ma che almeno sulla carta si traduce in rime inquiete e figurate, in stretto dialogo con la natura. Le sue primavere, i suoi inverni. Uno stato patologico ed esistenziale. Che Plath declinava anche attraverso una curiosa metafora. Avvicinando la condizione della persona depressa a quella di Lazzaro nel momento dell’apertura del sepolcro: la sensazione di non esistere in un corpo che esiste, il cuore pulsante ma come morto, né da una parte, né dall’altra. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - “Io sono verticale“ con le rime di Plath. Un monologo sul tema del dolore

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