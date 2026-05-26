Una donna ha dichiarato di aver abortito due volte senza pentimenti, affermando di aver scelto perché non si sentiva pronta. Ha aggiunto di essere grata di aver avuto accesso a possibilità che sua madre non aveva. La donna ha parlato del suo percorso in un’intervista, senza esprimere rimpianti per le decisioni prese. La sua storia è stata raccontata in un contesto mediatico legato a un reality show che ritraeva una famiglia della Georgia con regole molto rigide.

Il reality che l’ha resa famosa raccontava la vita dei Plath, famiglia cristiana fondamentalista della Georgia con regole rigidissime su sessualità, rapporti sociali, tecnologia e ruolo della donna. Olivia Plath, oggi volto molto noto della tv e dei social americani, in Welcome to Plathville era diventata progressivamente la figura “ribelle”, quella che prendeva sempre più le distanze dall’universo conservatore in cui era cresciuta. Ora Plath ha raccontato pubblicamente di avere avuto due aborti farmacologici usando il mifepristone, il farmaco al centro dello scontro politico americano sul diritto all’aborto. E il peso delle sue parole, negli Stati Uniti, è legato anche al contesto religioso da cui proviene. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Ho abortito due volte ma non ne sono pentita, sapevo di non essere pronta e sono grata di avere avuto possibilità che mia madre non aveva”: le parole di Olivia Plath

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