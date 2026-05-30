Uno spettacolo intitolato “Il mio nome è Maria Stuarda” affronta il tema della violenza di genere. È stato ideato da Andrée Ruth Shammah e si basa sul primo testo teatrale scritto dalla drammaturga Nicoletta Verna.

Il mio nome è Maria Stuarda è uno spettacolo ideato da Andrée Ruth Shammah e tratto dal primo testo teatrale della scrittrice Nicoletta Verna. La regia è firmata da Andrea Piazza. In scena Marina Rocco, accompagnata dal vivo dal sassofono di Marina Notaro. Il lavoro porta al centro il tema della violenza sulle donne attraverso un racconto ambientato negli anni Quaranta, tra dopoguerra, marginalità e sopraffazione domestica. La protagonista è una donna segnata dagli abusi di un marito ossessivo e manipolatore e dalle molestie di un datore di lavoro predatore. Il nome “Maria Stuarda”, scelto dal padre come gesto di rivalsa sociale, diventa il simbolo di una condizione di dolore e resistenza. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - “Il mio nome è Maria Stuarda” è monologo sul tema della violenza di genere

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Il mio nome è Maria Stuarda | Dal 24 Febbraio all'8 Marzo 2026 | Teatro Franco Parenti

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