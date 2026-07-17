Investito mentre attraversa sulle strisce pedonali sul Lungomare di Castellammare | morto un uomo

Da fanpage.it 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La vittima, Ugo Schettino, 83 anni, era stata investita nella giornata di ieri: l'uomo è morto nella notte in ospedale a Napoli. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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