Piazza Amendola donna investita mentre attraversa sulle strisce pedonali
Una donna di circa 65 anni è stata investita questa mattina mentre attraversava sulle strisce pedonali in piazza Amendola. L'incidente è avvenuto mentre la donna attraversava la strada. L'auto coinvolta si è fermata subito dopo l'impatto. Sul posto sono intervenuti i soccorritori che hanno trasportato la donna in ospedale. Le forze dell'ordine stanno ricostruendo la dinamica dell'incidente.
Paura stamattina in piazza Amendola dove una donna di circa 65 anni, mentre attraversava dalle strisce pedonali, è stata investita da un'auto. L'incidente è avvenuto prima delle 8. La donna alla guida della macchina, una Seat Mii, si è fermata subito per prestare i soccorsi.Sulle strade. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
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