Piazza Amendola donna investita mentre attraversa sulle strisce pedonali

Notizia in breve

Una donna di circa 65 anni è stata investita questa mattina mentre attraversava sulle strisce pedonali in piazza Amendola. L'incidente è avvenuto mentre la donna attraversava la strada. L'auto coinvolta si è fermata subito dopo l'impatto. Sul posto sono intervenuti i soccorritori che hanno trasportato la donna in ospedale. Le forze dell'ordine stanno ricostruendo la dinamica dell'incidente.