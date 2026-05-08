Ottantenne investita mentre attraversa sulle strisce pedonali
Stamattina, alle 11, in via Borsellino a Fiesso D'artico, un'ottantenne è stata investita mentre attraversava sulle strisce pedonali. La donna era in bicicletta e si trovava in direzione Arino. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine per i rilievi e le operazioni di assistenza. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento.
Incidente grave stamattina, venerdì 8 maggio, alle 11 in via Borsellino a Fiesso D'artico, dove una donna di ottant'anni è stata investita in bicicletta mentre attraversava sulle strisce pedonali in direzione Arino. Sulla strada regionale 11 è arrivata all'improvviso un'auto guidata da un.🔗 Leggi su Veneziatoday.it
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