Ottantenne investita mentre attraversa sulle strisce pedonali

Stamattina, alle 11, in via Borsellino a Fiesso D'artico, un'ottantenne è stata investita mentre attraversava sulle strisce pedonali. La donna era in bicicletta e si trovava in direzione Arino. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine per i rilievi e le operazioni di assistenza. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento.

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