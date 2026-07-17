Investito da Paolo Belli lunedì l’autopsia

Da ilrestodelcarlino.it 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Lunedì si svolgerà l’autopsia sul corpo di un uomo di 41 anni, deceduto dopo essere stato investito in un incidente stradale a Cognento di Campagnola. L’incidente ha coinvolto anche un noto cantante e conduttore televisivo, che si trovava alla guida dell’auto coinvolta. La vittima è stata trasportata in ospedale in condizioni critiche e poi deceduta nel reparto di emergenza.

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Si terrà lunedì l’autopsia sul 41enne Alessandro Magnani, morto a Cognento di Campagnola a seguito di un incidente stradale in cui è rimasto coinvolto anche Paolo Belli, il noto cantante e conduttore televisivo di Carpi. L’esame medico-legale si terrà all’obitorio di Parma: la vittima, che abitava a Canolo di Correggio, era stata portata in elisoccorso lunedì all’ospedale Maggiore ed era venuta a mancare il giorno dopo senza mai riprendere conoscenza. L’esame disposto dal pubblico ministero Valentina Salvi è affidato alla professoressa medico legale Valentina Bugelli; anche la difesa di Belli, indagato come avviene di prassi in questi casi per l’ipotesi di omicidio stradale, ha nominato un proprio consulente tecnico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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