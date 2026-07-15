Tragedia sulla strada morto il pedone investito da Paolo Belli

Da caffeinamagazine.it 15 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un pedone è morto dopo essere stato investito da un’auto condotta da un uomo noto come cantante e conduttore televisivo. L’incidente è avvenuto sulla strada principale, coinvolgendo un veicolo e una persona a piedi. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, ma nonostante i tentativi di rianimazione, il pedone è deceduto. La polizia ha avviato le indagini per chiarire la dinamica dell’incidente.

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Per oltre quarant’anni Paolo Belli è stato uno dei volti più popolari dello spettacolo italiano. Cantante, musicista e conduttore televisivo, ha conquistato il pubblico prima con la musica e poi grazie alle numerose esperienze sul piccolo schermo, diventando una presenza familiare per milioni di telespettatori. Il suo nome è legato anche alla lunga collaborazione con Rai e con programmi di grande successo. Nel corso della sua carriera, l’artista emiliano ha sempre mantenuto un forte legame con il territorio in cui vive. Appassionato di sport e di attività all’aria aperta, è spesso stato visto percorrere in bicicletta le strade della campagna tra Modena e Reggio Emilia, una passione che coltiva da tempo lontano dai riflettori e che rappresenta uno dei suoi momenti di svago. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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