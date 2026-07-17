investe una donna e fugge caccia al pirata della strada

Una donna di circa 60 anni è stata investita questa mattina all’incrocio tra via Cesare Battisti e via Icco a Taranto. Dopo averla urtata con un’auto, il conducente si è allontanato senza fermarsi. La donna è stata soccorsa sul posto e trasportata in ospedale. La polizia ha avviato le ricerche del veicolo e del conducente. Non ci sono ancora dettagli sullo stato di salute della vittima.

Una donna di circa 60 anni è stata investita questa mattina a Taranto mentre si trovava all'incrocio tra via Cesare Battisti e via Icco. E il conducente della vettura che l'ha travolta si è dato alla fuga dopo l'incidente. E ora è caccia al pirata della strada.Secondo una prima ricostruzione, l'auto coinvolta sarebbe salita sul marciapiede, travolgendola. La vittima è stata soccorsa dal 118 e trasferita in codice rosso all'ospedale Santissima Annunziata. Dopo gli accertamenti diagnostici, tra cui Tac ed esami clinici, la sessantenne risulterebbe vigile. Dopo l'impatto, il conducente della vettura non si sarebbe fermato per prestare assistenza e avrebbe proseguito la marcia, allontanandosi dal luogo dell'incidente. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

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News - Reggio Calabria, travolge e uccide una donna e fugge. Quanto vale oggi una vita… 18/3/2026

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