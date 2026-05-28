Auto investe una signora e fugge | caccia al pirata della strada

Un’auto ha investito una donna anziana in via San Nicola Vecchio nel centro storico di Campoli del Monte Taburno e poi è ripartita senza fermarsi. La donna è stata urtata e si è fatta male, ma le sue condizioni non sono ancora state rese note. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno trasportato la vittima in ospedale. La polizia sta cercando di rintracciare il veicolo e il conducente che si è dato alla fuga.

Tempo di lettura: < 1 minuto Momenti di paura questa mattina nel centro storico di Campoli del Monte Taburno, dove un’ anziana è stata investita da un’auto in via San Nicola Vecchio. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il veicolo avrebbe travolto la donna senza poi fermarsi a prestarle soccorso. Dopo l’impatto, infatti, il conducente si sarebbe allontanato rapidamente dal luogo dell’incidente, facendo perdere le proprie tracce. Sul posto sono intervenuti immediatamente i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure alla signora prima di trasportarla in ospedale a Benevento per accertamenti e cure mediche. Le sue condizioni, secondo le prime informazioni emerse, non sembrerebbero gravi. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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News - Reggio Calabria, travolge e uccide una donna e fugge. Quanto vale oggi una vita… 18/3/2026

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