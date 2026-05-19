Travolge una donna e scappa caccia al pirata della strada
Nel primo pomeriggio a Giardini Naxos si è verificato un incidente stradale in cui una donna di 40 anni è stata investita da un veicolo mentre percorreva la strada provinciale. L’autore dell’incidente si è allontanato senza prestare soccorso. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, ma le sue condizioni non sono state ancora rese note. Le forze dell’ordine stanno cercando di individuare il conducente coinvolto nell’incidente.
Grave incidente nel pomeriggio a Giardini Naxos. Una 40enne è stata travolta da un veicolo mentre percorreva la strada provinciale. La persona alla guida ha continuato la sua corsa senza prestare soccorso. Vittima una 40enne di nazionalità russa, residente nella località turistica jonica. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
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