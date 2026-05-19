Travolge una donna e scappa caccia al pirata della strada

Nel primo pomeriggio a Giardini Naxos si è verificato un incidente stradale in cui una donna di 40 anni è stata investita da un veicolo mentre percorreva la strada provinciale. L’autore dell’incidente si è allontanato senza prestare soccorso. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, ma le sue condizioni non sono state ancora rese note. Le forze dell’ordine stanno cercando di individuare il conducente coinvolto nell’incidente.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui