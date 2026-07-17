Invalsi studenti veneti eccellenti in inglese e matematica | il 67% supera il livello di adeguatezza

Da corrieredelveneto.corriere.it 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il 67% degli studenti veneti ha superato il livello di adeguatezza nelle prove Invalsi 2026, con risultati eccellenti in inglese e matematica. I dati mostrano differenze tra materie e livelli di scuola, confermando la regione tra le migliori in Italia.

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Il Veneto si conferma tra le regioni con i migliori risultati nelle prove Invalsi 2026, ma il quadro cambia a seconda delle materie e dei gradi scolastici. Il Rapporto nazionale, pubblicato giovedì registra per gli studenti veneti valori superiori alla media italiana in matematica, italiano e inglese, con risultati che si consolidano negli anni. Il dato più marcato arriva dalla seconda superiore: in matematica il 67% degli studenti raggiunge o supera il livello di adeguatezza, contro il 54,6% della media nazionale. Ma il numero più rilevante riguarda le fasce alte: oltre un ragazzo su cinque (21,1%) si colloca al Livello 5, il grado di competenza massima, staccando nettamente il resto del Paese. 🔗 Leggi su Corrieredelveneto.corriere.it

invalsi studenti veneti eccellenti in inglese e matematica il 67 supera il livello di adeguatezza
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Si parla di: studenti veneti tra i migliori per le prove Invalsi 2026.

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