Gli studenti delle elementari mostrano difficoltà in italiano, mentre ottengono risultati positivi in inglese e competenze digitali. I dati relativi all’Invalsi 2026 indicano miglioramenti, in particolare nel Mezzogiorno, che supera le altre aree del Paese. La performance in matematica, invece, evidenzia un livello di apprendimento ancora insufficiente. Non sono stati segnalati cambiamenti significativi rispetto alle precedenti rilevazioni.

Buoni i risultati soprattutto in inglese e nelle competenze digitali. A trainare i miglioramenti non è più il Nord ma il Mezzogiorno. 🔗 Leggi su Repubblica.it

© Repubblica.it - Invalsi 2026, allarme matematica alle elementari, bene inglese, gli studenti arrancano in italiano

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