Invalsi la scuola pugliese recupera ma resta il gap pre-Covid | è allarme dispersione

Da quotidianodipuglia.it 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

La scuola pugliese ha registrato un recupero nei risultati degli esami Invalsi, in particolare nelle scuole superiori. Tuttavia, i dati evidenziano ancora un divario rispetto ai livelli pre-Covid. Si segnala inoltre un aumento dei casi di dispersione scolastica, che rimane un problema aperto. Nonostante i segnali positivi, la regione fatica a colmare completamente il gap accumulato durante il periodo di pandemia.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

La scuola pugliese mostra segnali di miglioramento (pur rimanendo al di sotto dei livelli pre-Covid), soprattutto nelle classi delle Superiori, mentre continua a fare i conti con alcune fragilità: le competenze matematiche, la comprensione orale dell’Inglese, la dispersione scolastica implicita e una quota ancora contenuta di studenti capaci di raggiungere risultati di eccellenza. È quanto emerge dal Rapporto Invalsi 2026. Rispetto ai livelli pre-pandemia la scuola pugliese resta però indietro: nel confronto con il 2018, alla fine delle scuole superiori si registra oggi il -5% nei livelli di comprensione dell'italiano e il -4% per la matematica. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

Segui gli aggiornamenti su Scuola.

invalsi la scuola pugliese recupera ma resta il gap pre covid 232 allarme dispersione
© Quotidianodipuglia.it - Invalsi, la scuola pugliese recupera ma resta il gap pre-Covid: è allarme dispersione
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Male la scuola primaria, va meglio alle superiori. Ma gli studenti italiani non riescono a tornare ai livelli di preparazione pre covid – Il rapporto InvalsiIl rapporto Invalsi evidenzia un calo delle performance degli studenti italiani nella scuola primaria, con risultati peggiori rispetto ai livelli pre...

Scuola, quasi il 40% dei bambini delle elementari non ha conoscenze di base in matematica. Ancora lontani i livelli pre-Covid – Il rapporto Invalsi 2026Il rapporto Invalsi 2026 segnala che quasi il 40% dei bambini delle elementari non possiede conoscenze di base in matematica.

Argomenti più discussi: La UIL Scuola Puglia accoglie con favore i dati del Rapporto INVALSI 2026, che confermano il calo della dispersione scolastica a livello nazionale (8,2% nel 2025, con una previsione del 7,3% nel 2026; INFORMATIVA E MODULO DI ADESIONE AL RICORSO D’URGENZA.

invalsi la scuola puglieseInvalsi 2026, Matematica bestia nera: più alunni in difficoltà, genitori colti che delegano alla scuola, pericolo IA. Intervista al presidente Ricci – VIDEOTra le tendenze delle rilevazioni Invalsi 2026, vii è sicuramente quella della riduzione del gap Nord-Sud, ma anche delle competenze della Matematica, che risultano in ribasso alla primaria: l’arretra ... tecnicadellascuola.it

Test Invalsi, matematica e l’italiano bestia nera per gli studenti. Bene inglese e tecnologieLa scuola italiana perde sempre meno studenti, ma fatica a colmare le lacune lasciate dalla pandemia. È il paradosso che emerge dal Rapporto Invalsi 2026, presentato ieri alla Camera. ilmessaggero.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web