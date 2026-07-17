La scuola pugliese ha registrato un recupero nei risultati degli esami Invalsi, in particolare nelle scuole superiori. Tuttavia, i dati evidenziano ancora un divario rispetto ai livelli pre-Covid. Si segnala inoltre un aumento dei casi di dispersione scolastica, che rimane un problema aperto. Nonostante i segnali positivi, la regione fatica a colmare completamente il gap accumulato durante il periodo di pandemia.

La scuola pugliese mostra segnali di miglioramento (pur rimanendo al di sotto dei livelli pre-Covid), soprattutto nelle classi delle Superiori, mentre continua a fare i conti con alcune fragilità: le competenze matematiche, la comprensione orale dell’Inglese, la dispersione scolastica implicita e una quota ancora contenuta di studenti capaci di raggiungere risultati di eccellenza. È quanto emerge dal Rapporto Invalsi 2026. Rispetto ai livelli pre-pandemia la scuola pugliese resta però indietro: nel confronto con il 2018, alla fine delle scuole superiori si registra oggi il -5% nei livelli di comprensione dell'italiano e il -4% per la matematica. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

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© Quotidianodipuglia.it - Invalsi, la scuola pugliese recupera ma resta il gap pre-Covid: è allarme dispersione

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