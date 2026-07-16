Scuola quasi il 40% dei bambini delle elementari non ha conoscenze di base in matematica Ancora lontani i livelli pre-Covid – Il rapporto Invalsi 2026

Da open.online 16 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il rapporto Invalsi 2026 segnala che quasi il 40% dei bambini delle elementari non possiede conoscenze di base in matematica. I livelli di competenza in matematica sono ancora lontani rispetto a quelli pre-Covid. La scuola italiana registra un calo della dispersione scolastica e un miglioramento nelle competenze in inglese e digitale, ma le difficoltà in matematica e in italiano rimangono evidenti.

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La scuola italiana mostra segnali contrastanti. Se da un lato prosegue il calo della dispersione scolastica e migliorano le competenze in inglese e nel digitale, dall’altro restano evidenti le difficoltà degli studenti in matematica e, in parte, nella comprensione dell’italiano. Più in generale, i risultati scolastici non riescono a tornare ai livelli prima del Covid. È il quadro che emerge dal Rapporto Invalsi 2026, presentato il 16 luglio. «È come se il sistema si fosse assestato più in basso», spiega il direttore dell’Invalsi Roberto Ricci. Matematica: il crollo alle elementari e il recupero delle superiori. Le criticità più marcate riguardano la matematica nella scuola primaria. 🔗 Leggi su Open.online

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