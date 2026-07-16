Doppio attaccante per la Juventus | incontro per Pellegrino nuova offerta per Kolo Muani Ultimissime sulle mosse dei bianconeri

Da juventusnews24.com 16 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Juventus sta negoziando con un attaccante italiano e ha presentato una nuova offerta per un calciatore francese. Le trattative sono in corso per rafforzare il reparto offensivo, con incontri e proposte in atto. La società mantiene un atteggiamento deciso nel mercato, puntando a completare due acquisti nel ruolo. Nessuna comunicazione ufficiale sui dettagli delle trattative o sulle tempistiche di definizione.

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La Juventus spinge per il doppio colpo in attacco: cosa sta succedendo per Pellegrino e Kolo Muani. La  Juventus  non si ferma e continua a muoversi con grande decisione sul fronte del  calciomercato  per rimodellare e potenziare il proprio reparto offensivo. Con l’obiettivo di regalare al tecnico soluzioni tattiche variegate e nuova linfa in zona gol, la dirigenza bianconera ha avviato contatti diretti molto importanti. Nelle ultime ore, infatti, è andato in scena un significativo  incontro con il Parma  per discutere il profilo di  Mateo Pellegrino, attaccante argentino classe 2001. Lo riferisce Gianluca Di Marzio a Sky Calciomercato-L’Originale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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