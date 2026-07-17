Il partito di maggioranza ha accusato Report di aver manipolato le notizie riguardanti il libro di Sigfrido Ranucci, che include dettagli sulle sue frequentazioni private. Le accuse sono state sollevate dopo alcune segnalazioni pubblicate nel volume, che hanno generato un acceso dibattito. Non ci sono stati ulteriori dettagli sui contenuti delle intercettazioni tra il programma e i politici. La discussione riguarda principalmente la veridicità delle informazioni divulgate e le modalità di presentazione.

Hanno creato un caso nel caso le segnalazioni su alcune parti del libro di Sigfrido Ranucci La scelta, relative alle frequentazioni private del giornalista. Relazioni che, secondo il giornalista, sarebbero state da lui romanzate, anche se nel libro non appare nessuna segnalazione di questo tipo. A far discutere è non solo la love story con una stagista della redazione ma anche quella con un’altra donna che sembrerebbe corrispondere al profilo di una persona che avrebbe «affiancato» Ranucci in alcune inchieste.Il filone giornalistico-sentimentale nasce da una rivelazione del sito Esperia, vicino alla destra, diretto da Gino Zavalani, il quale in un’intervista rilasciata ieri sostiene che il suggerimento di scandagliare il libro sarebbe arrivato «dall’interno di Report». 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

© Roma.corriere.it - Intercettazioni tra «Report» e i politici. FdI all’attacco: notizie montate ad arte?

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Leggo che i giornalisti di Report hanno querelato i giornali per violazione di segreto d’ufficio e la pubblicazione di intercettazioni. Rientra nei loro diritti. Magari però dovrebbero rivedere le puntate in cui nella loro trasmissione hanno fatto altrettanto nei confron x.com

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