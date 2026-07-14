Report vuole in galera chi dà notizie su Report

Non abbiamo mai attaccato pretestuosamente Report, né, tanto meno, Sigfrido Ranucci. Ma, ieri, quando sulle nostre scrivanie è arrivato il comunicato che annunciava che i giornalisti della storica trasmissione di Rai tre avevano deciso di denunciarci per scoprire le nostre fonti, ci siamo rimasti un po’ male. Nel primo pomeriggio l’avvocato Roberto De Vita ha diramato il seguente dispaccio «Sigfrido Ranucci, Daniele Autieri, Giorgio Mottola, Paolo Mondani, Giulio Valesini, Luca Chianca ed altri della redazione di Report hanno presentato atto di denuncia e querela per rivelazione del segreto di ufficio e del segreto investigativo in relazione... 🔗 Leggi su Laverita.info

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Come gestite i soggetti interessati che continuano a cambiare i requisiti del report a metà costruzione? reddit