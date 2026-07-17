Dopo l’attentato davanti alla casa di Sigfrido Ranucci, sono state intercettate conversazioni tra l’autore dell’attentato e un amico, inclusa una cena al Cefalù con Lavitola. Le conversazioni sono state captate anche dopo l’attentato, con l’obiettivo di seguire la pista passionale, poi abbandonata. Gli ascolti sono proseguiti anche in relazione a una foto scattata al ristorante. In totale, sono state registrate numerose intercettazioni nell’ambito dell’indagine sulla bomba.

In seguito all’attentato le conversazioni sono state captate alla ricerca anche della pista passionale poi caduta. Gli ascolti sono ripresi per la famosa foto al ristorante Nell’inchiesta sulla bomba esplosa davanti alla casa di Sigfrido Ranucci sono state fatte moltissime intercettazioni. Per mesi i carabinieri del Nucleo investigativo di Roma hanno gettato una rete larghissima: celle telefoniche, tabulati, telecamere, pedinamenti, intercettazioni ambientali e telefoniche. Migliaia di verifiche per arrivare ai quattro soggetti arrestati come esecutori materiali: Pellegrino D’Avino, Antonio Passariello, Saverio Mutone e Marika De Filippis. Nella rete, come succede sempre in casi come questi, per registrare minacce e rivendicazioni, è finita anche la presunta vittima, il conduttore di Report, non indagato, ma intercettato. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Intercettato persino Ranucci dopo la bomba e la cena al Cefalù con l’amico Lavitola

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