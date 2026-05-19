Inter svelata la nuova maglia 2026 27 | un omaggio alla tradizione sartoriale e al mito del 1998

L'Inter ha presentato la maglia ufficiale per la stagione 202627, caratterizzata da dettagli che richiamano la tradizione sartoriale e il ricordo del 1998. Il nuovo kit casalingo combina uno stile classico con tecnologie moderne, mantenendo un forte legame con la città di Milano. La maglia, che sostituisce il modello precedente, sarà indossata nelle prossime competizioni ufficiali. La presentazione ha suscitato interesse tra i tifosi e gli appassionati di calcio per gli aspetti di design e innovazione.

di Francesco Aliperta Inter, il nuovo Home Kit dei nerazzurri unisce eleganza classica e innovazione tecnologica, celebrando il legame indissolubile con Milano. L’Inter ha ufficialmente presentato la divisa per la stagione 202627. Ecco i dettagli e le novità della maglia dei campioni d’Italia. Questo il comunicato del club nerazzurro: « FC Internazionale Milano e Nike presentano oggi il nuovo Home Kit per la stagione 202627: una maglia che celebra il profondo legame tra il Club e la città di Milano, reinterpretando i codici estetici della tradizione della squadra attraverso un linguaggio contemporaneo ispirato al mondo della moda e del design. 🔗 Leggi su Internews24.com

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INTER, LA NUOVA MAGLIA 2026/2027 FA IMPAZZIRE I TIFOSI

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