L’Inter ha avviato trattative per acquistare Djed Spence, dopo la sua performance contro l’Argentina. Tuttavia, ci sono ostacoli da superare prima di finalizzare l’affare. La richiesta economica del club di appartenenza e le condizioni del contratto rappresentano ancora un problema. La volontà del giocatore di trasferirsi è stata confermata, ma le negoziazioni sono ancora in corso. Non si hanno ancora dettagli sulle tempistiche o sull’accordo definitivo.

Inter sulle tracce di Djed Spence dopo l’ottimo Mondiale. Quali sono però le difficoltà prima della fumata bianca. La sontuosa prestazione sfoderata contro l’Argentina ha spazzato via le ultime riserve sul venticinquenne Djed Spence. Secondo Tuttosport è lui l’obiettivo prioritario dell’Inter per rinforzare una corsia destra che sembra colpita da una vera e propria maledizione dopo la cessione di Denzel Dumfries al Real Madrid. Sfumati infatti il colpo Palestra, che ha rifiutato il trasferimento, e Khalaili, fermato da problemi cardiaci, i nerazzurri sono pronti a tornare alla carica per l’esterno del Tottenham. Pur non avendo la... 🔗 Leggi su Calcionews24.com

Segui gli aggiornamenti su Inter.

© Calcionews24.com - Inter su Djed Spence: assalto all’esterno dopo il grande Mondiale ma c’è un ostacolo a frenare l’affare

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Inter, Djed Spence è un obiettivo concreto: Fabrizio Romano conferma i contatti con il Tottenham

L’Inter mette la freccia. Djed Spence o Guela Doué. Si accelera per gli esterniL’Inter si sposta in Germania fino al 26 luglio per la seconda fase di preparazione estiva, con una partita amichevole contro il Karlsruher.

Temi più discussi: Chi è Djed Spence, jolly nel mirino dell'Inter: i sei mesi al Genoa, il Tottenham, i Mondiali, i rimproveri virali di Tuchel; Corsa, recuperi e versatilità: così Spence ha convinto l'Inter al Mondiale. Ma ora il Tottenham...; Inter, c'è anche Spence per il ruolo di esterno. Le news di calciomercato; L’Inter mette la freccia. Djed Spence o Guela Doué. Si accelera per gli esterni.

Piero Ausilio è rimasto a Milano anche per seguire da vicino le operazioni di mercato. Djed Spence resta il principale candidato per rinforzare la fascia destra, ma in casa Inter non c’è l’intenzione di puntare tutto su un solo nome: la dirigenza sta infatti valuta x.com

Inter su Djed Spence: assalto all’esterno dopo il grande Mondiale ma c’è un ostacolo a frenare l’affareInter sulle tracce di Djed Spence dopo l'ottimo Mondiale. Quali sono però le difficoltà prima della fumata bianca ... calcionews24.com

L’Inter tratta Spence con il Tottenham, attesa per l’ok di OaktreeL'Inter riprenderà i contatti col Tottenham per Spence dopo il Mondiale. Oaktree deve dare l'ok per l'investimento tra 35 e 40 milioni di euro. passioneinter.com